Yunanistan'da yerel seçimlerin 2'inci turunda iktidar partisi hezimet yaşadı

Yunanistan’da dün yerel seçimlerin ikinci turu yapıldı.
İlk turda yüzde 43’ün üzerinde oy alamayan adayların bölgelerinde ikinci tura gidildi. Seçimler altı bölgede ve 84 belediyede gerçekleştirildi.
İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ilk turda gösterdiği başarıyı ikinci tura kalan bölgelerde gösteremedi. 6 bölgeden 5'ini kaybetti. Atina ve Selanik gibi büyük belediyeler el değiştirdi.
Miçotakis'in yeğeni seçimi kaybetti
Başbakan Kiriakos Miçotakis’in yeğeni olan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ikinci turda kaybetti.
Atina’nın yeni belediye başkanı yüzde 56’lık oy oranıyla Haris Dukas oldu.
Batı Trakya’da Türk adaylar kazandı
Batı Trakya’da Türk kökenli adaylar seçim yarışında öne çıktı. 3 belediyede seçim sonuçları Türk kökenli adayların zaferiyle sonuçlandı.
İskeçe iline bağlı Mustafçova belediye başkanlığı yarışını Ahmet Kurt kazandı. Rodop iline bağlı Kozlubekir belediye başkanlığı seçiminde ise Erdem Hüseyin ipi göğüsledi. Rodop iline bağlı Yassıköy Belediyesi’nde Caner İmam ilk turda belediye başkanı seçilmişti.