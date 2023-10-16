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Dünya
AA 16.10.2023 00:54

Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz

Filistin'deki İsrail şiddeti devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.

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'Gazze'deki sivillere acil insani yardım sağlanmalı'

Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı" ifadelerini kullandı.

Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini aktardı.

İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.

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