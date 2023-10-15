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Dünya
AA 15.10.2023 22:56

İsrail saldırısı Gazze'deki Hamed Bin Halife Hastanesi'nde ağır hasara yol açtı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, bölgedeki rehabilitasyon ve protez hastanesi Hamed Bin Halife Al Sani'de ağır hasara neden oldu.

İsrail saldırısı Gazze'deki Hamed Bin Halife Hastanesi'nde ağır hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Katar tarafından kurulan Hamed Bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi idaresi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in hastanenin çevresine yönelik devam eden hava saldırısı sonucu hastanede ağır hasar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, bu katliamların, toplu cezalandırmaların, misilleme amaçlı saldırıların yanı sıra sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası insan haklarına yönelik ağır bir ihlal ve savaş suçu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastanenin 2021'deki İsrail saldırısında da hasar aldığı aktarıldı.

Dünya standartlarında rehabilitasyon, fizyoterapi, protez ve işitme bölümüne sahip hastanenin, Gazze Şeridi'ndeki en önemli sağlık kurumlarından biri olduğu ifade ediliyor.

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