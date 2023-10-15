Gazzeliler ekmek bulmakta da zorlanıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in bölgeye yönelik 9 gündür devam eden saldırılarının yanı sıra elektrik ve su kesintileri, gıda tedarikinin sağlanamaması nedeniyle ekmek kriziyle karşı karşıya.

Her kısıtlamanın bir diğeriyle bağlantılı olduğu, elektrik kesintisi nedeniyle değirmenlerin çalışmadığı ve unun üretilemediği Gazze'de, ekmeğin temel malzemesi un da kısıtlı miktarda bulunuyor.

Un olmaması nedeniyle bölgede pek çok fırın kepenk kapatırken ekmek yapabilen sadece birkaç fırın hizmet veriyor.

Ancak burada da Filistinliler, ailelerine yetecek kadar ekmek alamıyor.

Fırıncılar, her ailenin ekmek alabilmesi için bir kişiye yaklaşık bir kilogram gelen ekmek paketinden sadece bir tane veriyor.

İsmini vermek istemeyen bir fırın sahibi, Gazze Şeridi'nde un bulunamadığı için durumun daha da kötüleştiğini söyledi.

Filistinli fırın sahibi, "Yüzlerce Gazzeli bir parça ekmek alabilmek için sabahtan akşama kadar sırada bekliyor" dedi.

Filistinli Mutez İmran ise 4 saattir ekmek kuyruğunda beklediğini söyledi.

Çok az miktarda alabildiği ekmeğin 9 kişilik ailesine yetmediğini kaydeden İmran, "Dünyayı, Gazze'nin yanında durmaya çağırıyoruz. Burada tıbbi ve insani krizin yanı sıra gıda kriziyle de karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.