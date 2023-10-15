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Dünya
AA 15.10.2023 21:51

İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başarısız oldu

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarla ilgili ülke yönetimi ve güvenlik sisteminin vatandaşlarını korumakta başarısız olduğunu belirterek sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başarısız oldu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nden gerçekleştirilen saldırıda "yaşananlar ve olacaklar için sorumluluğu üzerine aldığını" belirtti.

Siyasi kariyerinde Filistinlilere karşı ırkçı söylem ve eylemleriyle tanınan Smotrich, şunları söyledi:

"Şunu dürüstçe itiraf etmeliyiz; devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu. Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk."

Smotrich, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşın amacının "Hamas ve buradaki diğer silahlı grupların yok edilmesi olduğunu, bundan aşağısına razı olmayacağını" dile getirdi.

Aşırı sağcı Bakan, İsrail'in Filistin yönetimi ile imzaladığı Oslo Anlaşmaları ve ülkesinin 2005'te Gazze'deki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden çekilmesini yeniden değerlendireceğini ifade ederek "tüm bu gelişmelerin bu feci olaylara yol açtığını" savundu.

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