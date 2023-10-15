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Dünya
AA 15.10.2023 21:33

Gazze'de 1000'den fazla kişi enkaz altında

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Gazze'de 1000'den fazla kişi enkaz altında
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyledi.

Muğayyar, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığını belirtti.

İsrail saldırılarının kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını söyleyen Muğayyar, "Ekiplerimiz, enkaz altında 1000'den fazla kişinin bulunduğunu öngörmekte" dedi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtilen Muğayyar, kısıtlı teçhizat ve imkan ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Muğayyar, enkaz altında hala hayatta olanların veya cenazelerin çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Filistin'e çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Muğayyar, depremlerin vurduğu ülkelerde olduğu gibi Filistin'e de uluslararası yardım yapılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in kendilerini de hedef aldığını aktaran Muğayyar, uluslararası kanunlara göre insani yardımda bulunan kişilerin korunması gerektiğine işaret etti.

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