İsrail: 155 rehinenin aileleriyle görüşüldü

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hagari, 7 Ekim'de İsrail'e giren Filistinli gruplarca rehin alınarak Gazze'ye götürüldüğü tespit edilen 155 kişinin ailesiyle irtibata geçildiğini belirtti.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.