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Dünya
AA 15.10.2023 21:40

İsrail: 155 rehinenin aileleriyle görüşüldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürülerek rehin alındığı tespit edilen 155 kişinin aileleriyle görüşüldüğünü açıkladı.

İsrail: 155 rehinenin aileleriyle görüşüldü
[Fotoğraf: AP Arşiv]

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hagari, 7 Ekim'de İsrail'e giren Filistinli gruplarca rehin alınarak Gazze'ye götürüldüğü tespit edilen 155 kişinin ailesiyle irtibata geçildiğini belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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