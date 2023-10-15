İsrail, Lübnan sınırındaki çatışma ihtimaline karşı 70 bin sivili tahliyeye hazırlanıyor

İsrail'de Globes gazetesinin, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Olağanüstü Durum İdaresine (NEMA) dayandırdığı haberine göre, Lübnan ile olası çatışma halinde İsrail'in kuzey sınır bölgelerinde yaşayan siviller, ülke genelindeki okullara yerleştirilecek.

NEMA Başkanı Yoram Laredo, Lübnan'la çıkacak olası çatışmada "operasyonel olarak" tahliye edilmesi gereken kişilerin sayısının en az 70 bin olduğunu belirtti.

Laredo, İsrail'in toplam 60 bin otel odası kapasitesine sahip olduğu ve bunların sadece 40 bini belirlenen risk bölgesi dışında olduğu için sınıra yakın yaşayanların okullara yerleştirilebileceği bilgisini paylaştı.

İsrail'de tahliyeler sürüyor

NEMA, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile yürütülen tahliye operasyonu kapsamında son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 0 ila 4 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinden yaklaşık 13 bin kişinin 31 otele yerleştirildiği bilgisini verdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail kenti Sderot'ta yaşayan İsraillilerin tahliyesi neredeyse tamamlanırken The Jerusalem Post'un haberine göre bölgedeki 30 bin kişilik nüfusun çoğu evlerini terk etti.

NEMA, Gazze Şeridi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Ofakim ve Askalan şehirlerinde bulunan yaklaşık 25 bin kişi için tahliye hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, çatışmalar nedeniyle toplam 60 bin İsrailli yerlerinden oldu.

Hizbullah'tan İsrail'e ait askeri noktalara silahlı saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.

Sınırda çatışmaların çıktığı ve İsrail'in Cel el-Alem, Birket Rişe, Ramya, Manara ve Abaad bölgelerindeki askeri noktalarına silahlı saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.

Hizbullah, söz konusu saldırının İsrail bombardımanında ölen Lübnanlı gazeteci İssam Abdullah ile 2 Lübnanlı sivil için gerçekleştirildiğini açıklamıştı.