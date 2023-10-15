İsrail-Filistin çatışması 9'uncu gününde artarak devam ediyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesi'ni bombaladığı belirtildi.

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesi'nin hasar gördüğü belirtildi.

İsrail ordusu: Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğiz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin güvenlik hedeflerine ulaşması için ordunun "Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğini" kaydetti.

Times of Israel'in haberine göre Hagari, İsrail güçlerinin "gayet hazırlıklı olduğunu" belirterek, "Her zaman çevremize, tüm Orta Doğu'ya bakıyoruz. Ordu, İsrail'in güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet gösterecek. Tüm alanlarda oldukça hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Lübnan'dan İsrail'e tanksavar füzesi atıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dünyaya "sağlık ekibi gönderilmesi" için çağrı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ifade edilerek, çok sayıda sağlık ekibinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

İsrail, Gazze sınırına yakın Sderot'ta tahliyeleri sürdürüyor

İsrail, Gazze Şeridi sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot'ta yaşayan İsraillilerin tahliyesini sürdürüyor.

İsrailli yetkililer, Sderot'taki okula otobüsler getirerek yüzlerce Yahudi yerleşimciyi ülkenin orta ve kuzeyindeki otellere ve evlere nakletti.

Otobüslerle nakledilen Yahudi yerleşimcilerin sayısı ise bilinmiyor.

The Jerusalem Post'un haberine göre, bölgedeki 30 bin kişilik nüfusun çoğu şimdiden evlerini terk etti.

İsrail-Lübnan sınırı yeniden ısındı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki iki Yahudi yerleşim biriminin 20 füzeyle hedef alındığını belirtti.

Kassam Tugayları, Telegram kanalı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şalumi ve Nahariye Yahudi yerleşim birimleri ile çevresini 20 füzeyle vurduğunu kaydetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin yalnızca güney bölgesine su vermeyi kabul etti

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su vermeyi kabul etti.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil nüfusun güneye "itilmesini" sağlamak amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyinde su tedarikinin yeniden başlayacağını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyine su verilmeye başlanmasına rağmen su krizinin devam ettiği belirtiliyor.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü: Gazze'de 1000'den fazla kişi enkaz altında

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyledi.

Muğayyar, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı 2 bin 180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığını belirtti.

İsrail saldırılarının kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını söyleyen Muğayyar, "Ekiplerimiz, enkaz altında 1000'den fazla kişinin bulunduğunu öngörmekte." dedi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Muğayyar, kısıtlı teçhizat ve imkan ile çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Muğayyar, enkaz altında hala hayatta olanların veya cenazelerin çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısı yaptı.

"Güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarla ilgili ülke yönetimi ve güvenlik sisteminin vatandaşlarını korumakta başarısız olduğunu belirterek sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nden gerçekleştirilen saldırıda "yaşananlar ve olacaklar için sorumluluğu üzerine aldığını" belirtti.

Siyasi kariyerinde Filistinlilere karşı ırkçı söylem ve eylemleriyle tanınan Smotrich, şunları söyledi:

"Şunu dürüstçe itiraf etmeliyiz, devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu. Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk."