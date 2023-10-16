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Dünya
AA 16.10.2023 02:03

Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan 4 üniversite öğrenci kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 4 üniversite öğrencisi ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan 4 üniversite öğrenci kurtarıldı

Nijerya ordusu, silahlı kişilerin Zamfara eyaletindeki Gusau Federal Üniversitesi'nde düzenlediği saldırıda 4 öğrenciyi kaçırdığını açıkladı.

Saldırının hemen ardından ordunun düzenlediği operasyonda 4 öğrenci kurtarıldı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede en son 22 Eylül'de Zamfara eyaletindeki Gusau Federal Üniversitesine düzenlenen saldırıda 35 kişi kaçırılmıştı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 13 öğrenci kurtarılmıştı. 22 kişi ise halen aranıyor.

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