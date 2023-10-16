Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur

ABD Başkanı Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir programda "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur" dedi. Biden'ın açıklamasının detaylarını @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/Znsts4uT5K pic.twitter.com/wQ5SaE0GpY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2023

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır" diye konuştu.

"Şu anda en önemli husus bu vahşete son vermek"

ABD'nin önceliklerinin sadece Amerikalı rehineleri kurtarmak olmadığını belirten Biden, "Şu anda en önemli husus bu vahşete son vermek ve sorumluları cezalandırmak" dedi.

Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum" diyerek, İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı.

Son olayların ABD'de güvenlik tehdidini artırıp artırmadığına dair ise Biden, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) bugün bir toplantı yaptığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

İnsani koridor oluşturulmasına destek

Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim (İsrail'le) görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil" diye konuştu.

İran'ın saldırıya dahil olduğu yönünde açık delil yok

Hizbullah ve İran'a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine ise Biden, "Yapmayın, yapmayın, yapmayın" vurgusunda bulundu.

Biden, İran ve Hizbullah'ın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın Hamas saldırısına dahil olduğu yönünde açık bir delil bulunmadığını söyledi.

İran'ın Hamas ve Hizbullah'ı sürekli olarak desteklediğini kaydeden İran, "Ancak saldırıyı önceden biliyorlar mıydı? Saldırıyı planlamaya yardım ettiler mi? Henüz bu yönde bir kanıt yok" dedi.