Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki şiddeti 2025’te yüzde 25 arttı

Sol eğilimli Haaretz gazetesi, İsrail ordusuna ait verilere dayandırdığı haberinde, Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria’daki Filistinlilere karşı işlenen "ırkçı suçlarda" sürekli ve sert bir artış yaşandığını yazdı

Verilere göre, Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023’ten beri Batı Şeria’da Filistinlilere karşı 1720 saldırı kayda geçti. Bu süreçte, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.

Batı Şeria’da, 250 bini Doğu Kudüs’te olmak üzere yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor. Filistinliler, bu saldırıların temel amacının zorla yerinden etme ve bölgenin fiilen ilhak edilmesi olduğunu belirtiyor.

Haaretz’in aktardığına göre, yalnızca 2025 yılında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 845 "ırkçı suç" işlendi. Bu saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 200 kişi yaralandı. Bu rakamlar, 2024’te kaydedilen 675 saldırıya kıyasla yaklaşık yüzde 25’lik bir artışa işaret ediyor. 2024’teki saldırılarda 6 Filistinli öldürülmüş, 149 kişi yaralanmıştı.

Gazete, 2024’ün ilk yarısında 317, ikinci yarısında ise 358 saldırının kayda geçtiğini, 2025’te ise artışın daha da hızlandığını aktardı. Buna göre, 2025’in ilk yarısında 440 saldırı kaydedildi. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 39’luk bir artış anlamına geliyor. 2025’in ikinci yarısında ise 405 saldırı gerçekleşti.

Haziran 2025’te yaşanan saldırı sayısındaki artışa da dikkati çekilen haberde, bu ayda 100 saldırı kaydedildiği, Haziran 2024’te ise bu sayının 67 olduğu belirtildi.

Siyasi destekli organize şiddet, endişe yaratıyor

Gazeteye göre, artan saldırılar İsrail ordusu içinde de ciddi endişe yaratıyor. Ordu yetkilileri, polis ve iç istihbarat servisinin (Şabak) Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı etkili bir adım atmadığını, bu durumun Batı Şeria’daki güvenlik istikrarını zayıflattığını ifade ediyor.

Haberde, saldırıların artık münferit kişiler tarafından değil, siyasi çevreler ve önde gelen sağcı aktivistler tarafından desteklenen, organize ve kalabalık gruplar tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. İsrail ordusundaki üst düzey yetkililer, bu durumun kontrol altına alınamaması halinde Batı Şeria’ya daha fazla düzenli ve yedek asker sevk edilmesinin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Saldırı türleri çeşitleniyor

Haaretz’e göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların büyük bölümü fiziksel saldırılar, yolların kapatılması, Filistinlilere ait mülklerin tahrip edilmesi, taşlı saldırılar ile ses, gaz ve molotof kokteyli atılmasından oluşuyor.

Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı tarihten bu yana, bu türden 1003 olay kaydedildi. Ayrıca, kutsal mekanlara yönelik saldırılar, araç ve bina kundaklamaları ile 78 tarımsal suç vakası da rapor edildi. Bu suçlar arasında Filistinlilere ait tarım arazilerinin, ürünlerin ve zeytinliklerin tahrip edilmesi öne çıkıyor.

Geçen yıl saldırıların en yoğun yaşandığı bölge yüzde 33 ile Nablus olurken, Ramallah ve El Halil yaklaşık yüzde 19’la onu izledi. Gazete, özellikle Ramallah’ta dikkati çeken bir artış yaşandığını, Haziran 2025’te bu kentte 38 saldırı kaydedildiğini ve bunun o ayki tüm "ırkçı suçların" yüzde 38’ine denk geldiğini aktardı.

Saldırlar, işgal genişlemesiyle doğrudan bağlantı

İsrail ordusuna dayandırılan değerlendirmelerde, saldırılardaki artış ile Batı Şeria’da hız kazanan "çoban yerleşimleri" olarak adlandırılan tarımsal yerleşimlerin genişlemesi arasında doğrudan bir bağ olduğu ifade edildi.

Orduya göre, bu tür yerleşimler özellikle genç yerleşimciler tarafından yürütülen saldırıların merkezinde yer alıyor.

Habere göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da yaklaşık 90 yasa dışı yeni yerleşim çiftliği kuruldu. Böylece Gazze'ye saldırılar öncesinde 30 civarında olan bu yapıların sayısı 120’nin üzerine çıktı.

İsrail ordusundan ismi açıklanmayan bir kaynak, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 100 yeni çiftliğin kurulmasını görmezden gelen biri, ırkçı suçlardaki artışa şaşırmamalı" ifadelerini kullandı.

Üst düzey başka bir İsrail askeri yetkili ise, "Bu olaylar yalnızca Filistinlilere zarar vermiyor, aynı zamanda ordunun operasyonel kapasitesini zayıflatıyor, güvenlik ortamını karmaşıklaştırıyor ve bizi daha geniş çaplı bir tırmanış riskine yaklaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinliler, İsrail’in ordu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aracılığıyla Batı Şeria’yı fiilen ilhaka hazırladığını, bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan ve yerleşim faaliyetlerini "uluslararası hukuka aykırı" olarak tanımlayan, iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldıracağını vurguluyor.