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Dünya
AA 16.03.2025 19:25

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, evlere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudiler, Filistinlilerin evlerine taş ve cam şişelerle saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, evlere saldırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, soykırımcı İsrail ordusunun korumasında bölgeye gelen fanatik Yahudiler, Şuheda Caddesinde yürüyüş ve kutlamalar yaparken, soykırımcı İsrail askerleri Filistinlilerin geçişine engel oldu.

Eylemci grup, kentin doğusundaki Vadi el-Hasin'de Filistinlilerin evlerine taş ve cam şişe attı.

Öte yandan yerel kaynaklar, soykırımcı İsrail ordusunun kentte sürdürdüğü baskınlarda çoğunluğu daha önce esir takasında serbest bırakılan bazı Filistinlileri gözaltına aldığını aktardı.

Saldırı ve baskınlarda yaşanan hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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