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Dünya
AA 16.03.2025 16:33

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 572'ye yükseldi

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 14'ü İsrail'in yeni saldırılarında ölen, 15'i enkaz altından çıkarılan 29 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 572'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 29 kişinin cansız bedeni ile 51 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 572'ye, yaralıların sayısı ise 112 bin 32'ye çıktı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

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