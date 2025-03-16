Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.03.2025 14:22

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Diyk bölgesine bulunan bir grup Filistinliye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar oldu.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Azerbaycan: Ermenistan güçleri mevzilerimize ateş açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
14:34
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
14:32
Dijital platformlara rekabet soruşturması
14:32
Uzayda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekip istasyona ulaştı
13:40
Faldan 'vergi', astroloji haritasından 'denetim' çıktı
13:29
Bakan Fidan, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
Karahantepe bu yıl ziyaretçi kabulüne başlayacak
Karahantepe bu yıl ziyaretçi kabulüne başlayacak
FOTO FOKUS
Jandarmadan Gazi Cemalettin amcaya sürpriz iftar
Jandarmadan Gazi Cemalettin amcaya sürpriz iftar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ