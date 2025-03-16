ABD ile İngiltere'nin Yemen'in Sana ve Sada kentlerine saldırdı: 31 ölü

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ile Sada kentlerine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin de yaralandığını belirten Asbahi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Asbahi, saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bunun "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu kaydetti.

Sözcü Asbahi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ve Sada'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 24 kişinin öldüğünü, en az 23 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını belirten Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu ifade etmişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.