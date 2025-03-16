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Dünya
AA 16.03.2025 14:32

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, ilk yardım ekipleri, El Halil kentinin Siayr kasabasında iki ayağından yaralanan Filistinli bir genci hastaneye nakletti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde de açtığı ateş sonucu ayaklarından yaralanan 46 yaşındaki Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail güçleri, El Halil kentinin Siayr beldesinin Ra's el-Arud bölgesine baskın düzenledi.

Bölgedeki Filistinlilere ve evlerine ateş açan, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atan İsrail askerleri, 1 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Çok sayıda kişinin atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı duyuruldu.

Nablus kentinde de çok sayıda kasabaya giren İsrail ordusunun, Rafidiya Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlediği üniversite öğrencisi Filistinli genç bir kadını gözaltına aldığı aktarıldı.

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