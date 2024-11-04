Duman 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2024 16:16

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarlaları ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye saldırarak Filistinlilere ait tarlaları ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarlaları ateşe verdi

Görgü tanıklarının aktardığına göre, bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Berka köyünde Filistinlilere ait zeytin tarlalarını ateşe verdi, evlere taşlarla saldırdı.

Köy sakinlerinin saldırganlara tepki göstermesi üzerine iki taraf arasında arbede yaşandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah Ramallah yakınlarındaki El-Bire kentinin sanayi bölgesine baskın düzenleyerek 20 aracı ateşe vermişti. Silahlı İsrailli grubun, bölgeye gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açtığı aktarılmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı söz konusu saldırıyı "Gazze'deki soykırımın başka bir versiyonu" olarak nitelendirirken, Hamas da olayın "terörizm" olduğunu vurgulamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hindistan'da MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:53
Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere "Gazze Mahkemesi" kuruldu
16:54
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
16:14
Bakan Kacır: 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik
16:02
Hindistan'da MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü
16:01
Bankaların mevduatı 25 Ekim haftasında arttı
İspanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı
İspanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ