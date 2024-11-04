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Dünya
AA 04.11.2024 15:49

Hindistan'da MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü, pilot kendini güvenli bir yere fırlattı.

Hindistan'da MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü bildirildi.

Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü aktarılan açıklamada, pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın nedeninin tespit edilmesi için Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, savaş uçağının boş bir tarlaya düşmesinin ardından alev aldığını, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını söyledi.

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