Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2024 00:19

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kalabalık bir grubun, Kalkilya'nın Cit Köyü'ne saldırdığını, köy sakinlerine gerçek mermilerle ateş açtığını, evlere taş attığını, Filistinlilerin çok sayıda ev ve arabasını ateşe verdiğini söyledi.

İsrail ordusunun saldırgan Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığı ve sivil savunma araçlarının köye girmesini engellediğini belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 4 ev ve 6 arabayı ateşe verdiği, köy sakinlerine ve mülklerine taş ve molotof kokteyli attığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, başka bir Filistinlinin göğsünden ağır şekilde yaralandığı ve Nablus’taki bir devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin 2'si doktor 5 kişi suçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Ankara'da atılan havai fişek yangına sebep oldu
00:28
İsrailli esirlerin yakınları, ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi
00:21
Kontrolden çıkıp yan yatan tır alev aldı
23:55
Melendiz Dağı eteklerinde otluk alanda yangın
23:28
Adalet Bakanlığı: Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddiası asılsız
23:10
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ