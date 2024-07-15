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Dünya
AA 15.07.2024 16:27

Filistin topraklarını gasbeden işgalciler, Ramallah yakınlarında "kaçak yerleşim birimi" kuruyor

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsraillilerin Ramallah yakınlarında yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğu açıklandı.

Filistin topraklarını gasbeden işgalciler, Ramallah yakınlarında "kaçak yerleşim birimi" kuruyor

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir grup fanatik işgalci, yeni bir yerleşim birimi için Ramallah'ın doğusundaki Barka köyündeki araziye çadır kurdu ve dikenli tel yerleştirdi." dedi.

Melihat, bölgede Filistinliler ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasındaki "gerilim giderek arttığına" dikkati çekerek, "İsrail'deki aşırı sağcı güçlerin daha fazla bölgeyi kontrol etme planları kapsamında bu yeni yerleşim birimi kuruldu." ifadelerini kullandı.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Kurulan kaçak yerleşim birimlerindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin işgalci İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

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