Filistin Kızılayı: Kudüs hastanesi çevresinde ağır silah sesleri duyuluyor

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi çevresinden şiddetli silah seslerinin yükseldiği, bölgeden bombardıman ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Hastaların ve sağlık personelinin Kudüs Hastanesi'nden tahliyesini sağlamak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi eşliğinde Gazze Şeridi'nin güneyinden hastaneye doğru yola çıkan araç konvoyunun El Vusta bölgesinde durdurulduğu ifade edildi.

✋⚠️ Heavy gunfire continued in the vicinity of Al-Quds Hospital, in Tal Al-Hawa, Gaza City. Shelling and violent explosions were heard in area.

????The convoy of vehicles that set off from the southern Gaza Strip towards the hospital, accompanied by the ICRC to secure the…