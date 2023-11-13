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Dünya
Al Jazeera 13.11.2023 14:29

Filistin Kızılayı: Kudüs hastanesi çevresinde ağır silah sesleri duyuluyor

Filistin Kızılayı'nın bildirdiğine göre, Gazze Şehri'ndeki Kudüs hastanesi çevresinde ağır silah sesleri duyuluyor.

Filistin Kızılayı: Kudüs hastanesi çevresinde ağır silah sesleri duyuluyor

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi çevresinden şiddetli silah seslerinin yükseldiği, bölgeden bombardıman ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Hastaların ve sağlık personelinin Kudüs Hastanesi'nden tahliyesini sağlamak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi eşliğinde Gazze Şeridi'nin güneyinden hastaneye doğru yola çıkan araç konvoyunun El Vusta bölgesinde durdurulduğu ifade edildi.

 


Söz konusu konvoyun ilerleyebilmek için hastane çevresindeki saldırıların durmasını beklediği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin elektrik olmaması ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

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