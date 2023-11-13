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Dünya
Al Jazeera 13.11.2023 14:14

İsrail, Tony Blair'i Gazze insani yardım koordinatörü olarak görüyor: Rapor

İsrail medya kuruluşu Times of Israel'in haberine göre İsrail, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i Gazze'ye insani yardım koordinatörü olarak atamayı düşünüyor.

İsrail, Tony Blair'i Gazze insani yardım koordinatörü olarak görüyor: Rapor

Haberin dayandırıldığı rapora göre, konuyla ilgili olarak Blair'le temasa geçildiğini ve son haftalarda görüşmelerin sürdüğünü öne sürüyor.

Blair'in ofisi rapora, kendisine bir pozisyon alınmadığını veya teklif edilmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Ofisi İsrailli yetkililerle herhangi bir teması reddetmedi. Rolün tam kapsamı henüz tanımlanmadı.

Blair, 2007 yılında ABD, AB, Rusya ve BM'nin de aralarında bulunduğu uluslararası güçlerden oluşan Dörtlü'nün Orta Doğu Temsilcisi olarak atandı. 2015 yılında bu görevden ayrıldı.

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