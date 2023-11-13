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Dünya
AA 13.11.2023 13:47

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze için ateşkes çağrılarına destek vermedi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki ateşkes çağrılarına destek vermeyerek bu çağrıda bulunanların İsrail'in güvenliğini nasıl garanti altına alabileceği sorusuna cevap vermelerini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze için ateşkes çağrılarına destek vermedi

Baerbock, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkes çağrılarına ilişkin Baerbock, şunları kaydetti:

"Masum çocukların ve insanların sadece korkunç acılar çekmekle kalmayıp aynı zamanda öldüğü bu korkunç durumda, duygu içinde yapılan ateşkes çağrılarını tamamen anlıyorum. Ancak bu tür çağrılar, insanların gerçekten güvenlik ve barışı garanti altına almalarına yardımcı olmak için yeterli değildir. Ancak bir şeyler talep edenler, bu korkunç durumda ateşkes talebinin İsrail'in güvenliğini nasıl garanti altına alabileceği gibi sorulara da cevap vermelidir."

Hamas'ın elindeki esirlerin durumuna dikkati çeken Baerbock, "O rehinelere ne olacak ve insan hayatını kurtarmak için müzakerelerin pek mümkün olmadığı bir durumda bunu gerçekten kim müzakere edecek?" dedi.

Güvenilir insani aralara da ihtiyaç bulunduğunu belirten Baerbock, "Sadece geçici değil aynı zamanda bölgesel olan güvenilir molalara ihtiyaç var. Aileleri enkaz altında kaldığı için Gazze'deki evlerinin enkazında çaresizce oturan çocuklara gerçekten ulaşabileceğimiz molalara ihtiyacımız var." diye konuştu.

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