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Dünya
AA 13.11.2023 13:39

ABD'nin Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı 3 üsse daha saldırıda bulunuldu.

ABD'nin Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinde ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası, Ömer Petrol Sahası ve Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki üslerine, karadan karaya atış yapılan silahlar ve aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda üsler ve çevresine roketlerin düştüğü öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Suriye'de son günlerde Humus'taki Tenef bölgesi, Haseke iline bağlı Malikiyye ve Şeddadi ilçeleri ve Deyrizor'daki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

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