Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis: Hastanenin oksijen merkezi de vuruldu, herkes yavaş yavaş ölüyor

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne füze, roket ve uçaklarla saldırı düzenledi.

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, hastanede yaşanan son durumu TRT Haber'e anlattı.

"İsrail hastanenin oksijen merkezini de vurdu. Doktorları hedef aldılar. Arkadaşlarımız şehit oldu. Durum çok vahim ve korkunç. Herkes ölüyor yavaş yavaş. 4 günden beri kimse çıkamıyor. Pencereden bile bakan hemşire vuruldu. Kim hareket ediyorsa onu vuruyorlar. Doktorlar hastaneden ne çıkabiliyor, ne de dışardakiler hastaneye girebiliyor. Şehitlerimizi bile alamıyoruz. Küçüçük bir odada karanlıkta oturuyoruz, kimse hareket etmiyor. Allah'a sığındık."

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, TRT Haber’de dünyaya sesleniyor. https://t.co/sU3htrRfdF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2023

"Dünyaya hakkımızı helal etmiyoruz"

Doğum yapılacak yer kalmadığını belirten Malhis konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ameliyathane bile çalışamaz durumda. Doğum yapacak bir yer. Kadınlar bebekleriyle birlikte ölecek. Normal doğum olsa evde yapabilirsin ama sezaryan ihtiyacı olan için çok zor. Durum çok vahim. Dünyaya hakkımızı helal etmiyoruz, kimse bize yardım etmiyor."

Malhis açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Güneye gitmek isteyenler beyaz bezle çıktılar. Onları hastane kapısında vurdular. O şehitler hala yollarda. Yalan Güneye gidin diyorlar yolda da vuruyorlar. Yaralılar artık şehit oluyor."

"Şehit sayısı açıklanandan çok yüksek"

Şehit sayısının açıklanandan çok yüksek olduğunu belirten Malhis, "4 günden beri rakamlar sayılmıyor. Hastane hapishane gibi oldu. Şehit sayısı 10 bini çoktan geçti" dedi.

"Hayatta kalırsam İstanbul'a gelmek istiyorum"

Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklerine, yardımlarına teşekkür eden Dr. Malhis, "İnşallah hayatta kalabiliriz. Bu savaş biterse ve ben hayatta kalırsam ailemle İstanbul'a gelmek istiyorum, Gazze'de kalmak istemiyorum. Şehit olmazsam beni buradan çıkarın" diye konuştu.