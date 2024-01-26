Puslu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2024 21:06

Filistin Kızılayı: İsrail, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef aldığını bildirdi.

Filistin Kızılayı: İsrail, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayının, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde hizmet veren Emel Hastanesi çevresine ateş açıldığı ve şiddetli bombardımana tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini ve Emel Hastanesi'ni art arda 5 gündür hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Devam eden kuşatma ve İsrail bombardımanı nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinlinin korku ve dehşet içinde olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, 3 gündür hastane çevresindeki hareket özgürlüğünü tamamen kısıtladığı, ambulansların hastaneye giriş çıkışlarını engellediği, bu nedenle sağlık ekiplerinin hastane çevresindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Kızılayı olarak Emel Hastanesi'nde kuşatma altındaki ekiplerimizin güvenliğinden duyduğumuz ciddi endişeyi ifade ediyoruz ve uluslararası toplumu orada bulunan ekiplerimizin korunması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz."

Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan videoda ayrıca Emel Hastanesi'nin içinden gelen silah sesleri duyuluyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail soykırım davasında yalnız kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Uganda: UAD'de İsrail lehine oy kullanan yargıcın kararları ülkemizin duruşunu yansıtmıyor
21:42
Bakan Kacır TRT Haber'de
20:42
İsrail soykırım davasında yalnız kaldı
20:29
Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti
20:27
Tesla ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırıyor
20:19
Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri
Emine Erdoğan Siirtli kadınlarla bir araya geldi
Emine Erdoğan Siirtli kadınlarla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Şırnak ve Hakkari'de karla mücadele sürüyor
Şırnak ve Hakkari'de karla mücadele sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ