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Dünya
AA 26.01.2024 20:40

İsrail soykırım davasında yalnız kaldı

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için gerekli tüm tedbirleri almasına büyük oy farkıyla hükmederken İsrail'in yalnız kalması dikkati çekti.

İsrail soykırım davasında yalnız kaldı
[Fotograf: AFP]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'i Gazze'de soykırım işlemekle suçlayarak açtığı davada talep edilen ihtiyati tedbirler büyük farkla kabul edilirken İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren tek yargıç, Ugandalı Julia Sebutinde oldu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhinde aldığı ihtiyati tedbir kararlarının ikisinde, İsrail hükümeti tarafından sadece bu dava için mahkemeye atanan İsrailli hakim, ülkesi aleyhinde oy kullandı.

İsrail hükümeti tarafından bu dava için mahkemeye ad-hoc hakim olarak atanan eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, üçüncü ihtiyati tedbir kararı olan "İsrail devletinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere soykırım uygulanmasının doğrudan ve aleni olarak tahrik edilmesinin cezalandırması ve önlemesi için tüm tedbirleri alması" konusunda çoğunlukla birlikte hareket ederek lehte oy kullanırken bu tedbire itiraz eden tek üye Ugandalı Sebutinde oldu.

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Barak ayrıca İsrail devletinin Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımların sağlanması konusunda derhal etkili önlemler alması kararına da destek verirken bu ihtiyati tedbire tek itiraz Ugandalı Sebutinde'den geldi. Böylece söz konusu 2 ihtiyati tedbir kararı 1'e karşı 16 oyla kabul edildi.

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Mahkemenin büyük oy farkıyla karar verdiği diğer ihtiyati tedbirler olan İsrail'in Gazze'de soykırım işlenmesini önlemek için elinden gelen tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle alması, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler alması ve bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunması konusunda Ugandalı Julia Sebutinde ve İsrailli Aharon Barak birlikte hareket ederek aleyhte oy kullanırken diğer tüm üyelerin lehte oy kullanmasıyla kararlar 2'ye karşı 15'le alındı.

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