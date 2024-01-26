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Dünya
AA 26.01.2024 19:20

Soykırım davasında 'İsrail' kararı dünya basınında: Güney Afrika zafer ilan etti

Gazze'ye saldırılarda Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar duruşması dünya basınında geniş yer buldu.

Soykırım davasında 'İsrail' kararı dünya basınında: Güney Afrika zafer ilan etti
[Fotograf: Reuters]

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

UAD'nin "Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu" bildirdiği kararının dünya basınındaki yansımaları derlendi.

Birçok yayın kuruluşu, haberinde soykırımı önleme hükmünün yanı sıra ateşkes talebinde bulunulmamasını ön plana çıkardı.

Reuters, kararı "UAD, İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için adım atması gerektiğini açıkladı" başlığıyla görürken, "UAD, Gazze Şeridi'nde Hamas militanlarına karşı savaş yürüten İsrail'in soykırım eylemlerini önlemek için elinden gelen tüm tedbirleri almasına hükmetti." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Adalet Divanı Gazze soykırımı davasında acil önlem kararı aldı" 

Al Jazeera, karara ilişkin, "UAD İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için tedbir almasına hükmetti" başlığını atarken, Washington Post, "Uluslararası Adalet Divanı Gazze soykırımı davasında acil önlem kararı aldı" başlığına yer verdi.

İsrail "soykırımla" yargılanacak
İsrail "soykırımla" yargılanacak

AP, "UAD'nin İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü verdiğini ancak ateşkes emri vermekten kaçındığını" belirten haberi manşetine taşıdı.

CNN'in haberinde "UAD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırımı önlemek için 'tüm önlemleri' alması gerektiğini açıkladığı ancak ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındığı" belirtildi.

Adalet Divanı'nın İsrail kararı ne anlama geliyor?
Adalet Divanı'nın İsrail kararı ne anlama geliyor?

NBC News de benzer şekilde "UAD ateşkes emri vermekten kaçındı, İsrail'in Gazze'de soykırım eylemlerini engellemesine hükmetti" başlığı kullanıldı.

"Güney Afrika zafer ilan etti"

The Independent, kararı, "UAD İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü verdi ancak ateşkes talebinde bulunmadı." başlığıyla görürken, The Guardian başlığında "Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü verdi" ifadelerine yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberini "UAD İsrail'e Gazze'de soykırım eylemlerini önleme hükmü verdi ancak savaşı sona erdirme talimatı vermedi" başlığıyla servis etti.

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Avustralya yayın kuruluşu ABC ise haberi "UAD, Güney Afrika'nın geçen ay yaptığı soykırım iddialarını değerlendirirken, İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma hükmü vermekten kaçındı." başlığıyla duyurdu.

SkyNews, "UAD'nin İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü vermesinin ardından Güney Afrika'nın zafer ilan ettiğini" kaydetti.

EuroNews, başlığında, "UAD Gazze'de ateşkes emri vermekten kaçındı ancak İsrail'in küçük kıyı yerleşim bölgesine yönelik askeri saldırısında ölüm ve hasarı kontrol altına almaya çalışmasını talep etti." ifadelerine yer verdi.

France 24, "UAD İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için tedbir almasına hükmetti" başlığını kullandı.

"UAD İsrail rejimini Soykırım Sözleşmesine uymaya çağırıyor"

İran kaynaklı Mehrnews de kararı "UAD İsrail rejimini Soykırım Sözleşmesine uymaya çağırıyor" ifadeleriyle başlığa taşıdı.

Strait Times, "UAD, Güney Afrika'nın İsrail'i soykırım yapmakla suçlamasının ardından merakla beklenen bir kararla, İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için elinden gelen tüm tedbirleri almasına hükmetti" manşetini atarken, Hindustan Times, "UAD İsrail'den Gazze'deki soykırımı önlemesini istedi"; India Today, "UAD İsrail'e Gazze'de soykırım kışkırtıcılığını 'önleme ve cezalandırma' hükmü verdi" başlıklarını tercih etti.

South China Morning Post, "UAD, İsrail'in soykırım eylemlerini önlemesine hükmetti, ateşkes emri vermedi, yardımların da girmesine izin verilmeli dedi" ifadelerini başlığa çekerken, Xinhua ajansı "UAD İsrail'e Gazze'de soykırım eylemlerini önleme hükmü verdi" manşetini kullandı.

Malay Mail, kararı "UAD İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için adım atması gerektiğini söyledi" başlığıyla duyurdu.

Güney Afrikalı yayın kuruluşu NEWS24, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un "İsrail buna uymazsa korkunç bir emsal teşkil edecek" sözlerini manşete taşıdı.

İsrailli yayın kuruluşu Haaretz, haberini "UAD, İsrail'in Gazze'de soykırım eylemlerinden ve halkı kışkırtmaktan kaçınmak için 'tüm önlemleri alması' gerektiğine karar verdi" başlığıyla verdi.

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