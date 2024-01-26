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Dünya
AA 26.01.2024 17:23

Filistin'den tüm ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının kararına uyma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamında yasaklanan fiilleri işlemesini önlemesine ve gerekli tedbirleri almasına hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

Filistin'den tüm ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının kararına uyma çağrısı

Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci güç İsrail de dahil olmak üzere tüm devletlere UAD'ın hükmettiği tüm geçici tedbirlerin uygulanmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz, bu bağlayıcı bir hukuki yükümlülüktür." ifadesini kullandı.

UAD'ın kararının İsrail ve onun cezadan kaçmasını sağlayan aktörlere "uyanma çağrısı" olması gerektiğini dile getiren Filistin Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Artık devletlerin, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına başlattığı soykırım savaşını durdurmaya ve ortağı olmamaya yönelik yasal yükümlülükleri var. UAD'ın kararı, hukukun üstünde hiçbir devletin olmadığına yönelik önemli bir hatırlatma mesabesindedir.

Filistin, aktif dayanışma yönündeki bu cesur adımı atmasından dolayı Güney Afrika halkı ve hükümetine sonsuz minnettarlığını yeniden ifade ediyor ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak için Güney Afrika ve diğer ülkelerle yakından çalışmayı sürdüreceğini belirtiyor."

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