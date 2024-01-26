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Dünya
AA 26.01.2024 17:21

Rusya Soruşturma Komitesi: İl-76 uçağını düşüren füze Harkiv'den fırlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağını düşüren füzenin, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinden fırlatıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi: İl-76 uçağını düşüren füze Harkiv'den fırlatıldı

Komiteden yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinde İl-76 askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin incelemelerin oluşturulan ilgili ekiplerle sürdürüldüğü belirtildi.

Uçağın düştüğü bölgenin hava sahasına yönelik radar incelemelerinin yapıldığı bilgisine yer verilen açılamada, "Soruşturma kapsamında, askeri nakliye uçağını vuran uçaksavar füzenin fırlatıldığı silahın Harkiv bölgesinin Liptsı köyünde bulunduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayda ölen Ukraynalı askerlerin kimliklerini doğrulayan belgelerin de soruşturmaya eklendiği kaydedildi.

⁠Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak’ta, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulmasının "korkunç bir eylem" olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ise Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili ellerindeki verileri ortaklarıyla paylaşma talimatı verdiğini belirterek, "Devletimiz, bu olaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrar edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin terör soruşturması yürütüldüğünü bildirmiş, uçaktaki kara kutular bulunarak incelemeye alınmıştı.

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