Pandor: Adalet Divanı Gazze'de durumun ne kadar vahim olduğunun altını çizdi

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili aldığı ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi.

Soykırımla mücadele konvansiyonunun çok iyi okumak gerektiği söyleyen Pandor, ateşkes olmadan mahkemenin kararının işlemeyeceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in arıtk bu kararın takipçisi olması gerektiğinin altını çizen Pandor, "Artık çatışmaları çözmek için silaha davranmamalı." dedi.

Pandor, "Umudum şu ki; biz artık sürecin iki devletli çözüme götürmek için adım atmış olduk. Eğer İsrail, Adalet Divanı'nın kararlarını uygularsa gelecek için hepimize umut verecektir. Hepimizin bu noktada yapacağı şey İsrail'i bu kararlara uymaya davet etmektir. Sorularınız İsrail ile ilgili ancak asıl sormanız gereken Gazze'deki insanlar olmalı" ifadelerini kullandı.

Pandor, artık Adalet Divanı'nın Gazze'deki durumun ne kadar vahim olduğunun altını çizdiğini vurguladı.