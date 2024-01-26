Duman 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.01.2024 16:35

Pandor: Adalet Divanı Gazze'de durumun ne kadar vahim olduğunun altını çizdi

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Pandor, Adalet Divanı'nın Gazze'deki durumun ne kadar vahim olduğunun altını çizdiğini söyledi.

Pandor: Adalet Divanı Gazze'de durumun ne kadar vahim olduğunun altını çizdi

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili aldığı ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi.

Soykırımla mücadele konvansiyonunun çok iyi okumak gerektiği söyleyen Pandor, ateşkes olmadan mahkemenin kararının işlemeyeceğini ifade etti.

İsrail "soykırımla" yargılanacak
İsrail "soykırımla" yargılanacak

Birleşmiş Milletler'in arıtk bu kararın takipçisi olması gerektiğinin altını çizen Pandor, "Artık çatışmaları çözmek için silaha davranmamalı." dedi.

Pandor, "Umudum şu ki; biz artık sürecin iki devletli çözüme götürmek için adım atmış olduk. Eğer İsrail, Adalet Divanı'nın kararlarını uygularsa gelecek için hepimize umut verecektir. Hepimizin bu noktada yapacağı şey İsrail'i bu kararlara uymaya davet etmektir. Sorularınız İsrail ile ilgili ancak asıl sormanız gereken Gazze'deki insanlar olmalı" ifadelerini kullandı.

Pandor, artık Adalet Divanı'nın Gazze'deki durumun ne kadar vahim olduğunun altını çizdiğini vurguladı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Güney Afrika İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 600 bin kişi kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ı kabul etti
16:37
Altun: İsrail'in savaş suçlarının ve soykırım hamlelerinin cezalandırılması gerekmektedir
16:24
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 600 bin kişi kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya
16:19
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
16:16
Bakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeli
16:09
Bakan Güler Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu
Tayland'da kış sakurası turistlerin ilgisini çekiyor
Tayland'da kış sakurası turistlerin ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ