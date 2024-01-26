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Dünya
AA 26.01.2024 15:28

Filistin Kızılayı: İsrail'in Emel Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda yaralılar var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı: İsrail'in Emel Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda yaralılar var

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'nin çevresini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği vurgulandı.

Filistin Kızılayının dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı Emel Hastanesi'ni 4 günden beri kuşatma altında tutarak çevresini bombalamayı sürdürdüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu, birkaç gündür Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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