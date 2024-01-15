Filistin Kızılayı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeniden acil servis hizmeti vermeye başladı

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya, İsrail güçlerinin, yaklaşık 2 ay önce Gazze Ambulans Merkezi ve Kudüs Hastanesini kuşatmasının ardından zorunlu olarak durdurulan ambulans ve acil servis hizmetleri yeniden verilmeye başlandı.

Kızılay ambulanslarının yaklaşık üç hafta önce Cibaliya'daki Ambulans Merkezine düzenlenen İsrail saldırısında kullanılamaz hale geldiği hatırlatılan açıklamaya göre, ambulans ve acil servis hizmetleri Kuzey Gazze Valiliğinin ilave ambulans araçlarıyla güçlendirildi.

Kızılayın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Kızılay ekiplerini hedef alan 54 saldırısında, 8 Kızılay çalışanı öldürüldü, 29 çalışan yaralandı.