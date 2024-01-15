Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.01.2024 23:58

DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki 100. günü "trajedi" olarak tanımlayarak ateşkes talebini yineledi.

DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
[Fotograf: Reuters]

Ghebreyesus X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırılar için "Bugün bir trajedinin 100. günü." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de "büyük bir insani kriz" yaşandığının altını çizdi.

Hastanelere gerçekleştirilen 300'den fazla saldırı ve kritik yardımlara güvenli erişimin engellenmesinden dolayı, Gazze'deki çoğu hastanenin işlev görmediğini işaret eden Ghebreyesus, "Hastalıklar, giderek daha küçük alanlara sıkışmak zorunda kalan ve temiz suya erişimi olmayan bir nüfus arasında yayılıyor."değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor." diyen Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler ve DSÖ'nün Gazze'de ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktan sürekli alıkonulduğunun altını çizen Ghebreyesus ayrıca İsrailli esirlere de değinerek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
On binlerce İsrailli, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için protesto düzenliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:06
Kassam Tugayları: Gazze'deki çok sayıda İsrailli esirin akıbeti meçhul
01:00
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'ye göndermek için bir heyet kurdu
00:55
Filistin Kızılayı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeniden acil servis hizmeti vermeye başladı
01:02
On binlerce İsrailli, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için protesto düzenliyor
23:27
Kayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti
23:37
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları, İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ