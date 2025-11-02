Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması Filistin yönetimini çöküşe sürüklüyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şahin, Bahreyn'de düzenlenen "Manama Diyaloğu 2025" konferansı çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos'la bir araya geldi.

Şahin görüşmede, İsrail'in Filistin vergi fonlarına el koymasının, "sağlık, eğitim ve güvenlik hizmetlerinin aksamasına, kaos ortamının oluşmasına ve neticede otoritenin çökmesine neden olabileceği" uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumu, Filistin yönetimini desteklemeye ve Gazze ile Batı Şeria'da görevini yapabilmesi için somut adımlar atmaya çağıran Şahin, "Filistin davası kritik bir dönemden geçiyor. Bugün yaşananlar, İsrail'in 70 yılı aşkın süredir Filistin halkına uyguladığı zulmün devamı niteliğindedir" ifadesini kullandı.

Şahin, İsrail'in Filistinlilere karşı suç işlemeyi sürdürmesinin nedeninin "cezasızlık" olduğunu, çözümün ise her türlü siyasi çözüm için tek referans olması gereken uluslararası hukuka bağlılıkta yattığını vurguladı.

Filistin yönetiminin onlarca yıldır barışçıl mücadele yolunu seçtiğini ancak İsrail'in yerleşim birimleri inşasını sürdürdüğünü ve iki devletli çözümü reddettiğine işaret eden Şahin, son derece önemli olmasına rağmen Gazze'de ateşkes sağlanmasının nihai bir hedef olmadığını, bilakis işgal altındaki tüm Filistin topraklarını içeren kapsamlı barışa doğru atılan ilk adım olması gerektiğini belirtti.

Gazze için "etkili bir uluslararası mekanizma kurulması" çağrısı

Şahin, Gazze'nin yeniden imarı konusuna da değinerek, bunun büyük bir insani zorlukla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

İsrail'in bölgeye yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürdüğüne dikkati çeken Şahin, ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günde 600 tırın geçişi olması gerekirken bu sayının yaklaşık 170 ile sınırlı kaldığını ve 2,3 milyondan fazla kişinin neredeyse tam bir yıkımın ortasında hayat sürdüğünü ifade etti.

Şahin, bu sorunların üstesinden gelmek için "bölgeye yardımların ulaştırılması ve yeniden inşa sürecinin derhal başlatılması için etkili bir uluslararası mekanizma kurulması" çağrısında bulundu.

Filistin Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.