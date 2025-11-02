İngiltere'de trende bıçaklı saldırı

İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana geldi.

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

[Fotoğraf: AA]

9’u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.