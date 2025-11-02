Duman 19.1ºC Ankara
AA 02.11.2025 13:07

İsrail'den Lübnan'ın güneyinde araca İHA saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail'den Lübnan'ın güneyinde araca İHA saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde gece saatlerinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada dün Lübnan'ın güneyinde 4 kişinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Ordu açıklamasında, öldürülen 4 kişinin Hizbullah'ın "Rıdvan Gücü'ne" bağlı unsurlar olduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun dün öğle saatlerinde Nebatiye'nin Kefr Sir beldesinde düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

