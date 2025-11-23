Çok Bulutlu 16ºC Ankara
Dünya
AA 23.11.2025 10:53

Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurmak için acil uluslararası müdahale yapılmalı

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik düzenlediği saldırıları kınayarak, uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurmak için acil uluslararası müdahale yapılmalı
[Fotograf: AA]

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin Gazze'deki katliamları sürüyor. Sivillere yönelik bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Sivillere karşı işlenen bu katliamları durdurmak için acil uluslararası müdahale" çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in saldırılarının "uluslararası barışı sağlamaya yönelik tüm girişimlere aykırı olduğu" vurgulandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

