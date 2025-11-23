Çok Bulutlu 16ºC Ankara
Dünya
AA 23.11.2025 10:43

Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a çıktığı duyuruldu.

Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi
[Fotograf: AA]

VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamaya göre, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Vietnam
OKUMA LİSTESİ