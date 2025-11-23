Açık 8.5ºC Ankara
AA 23.11.2025 06:24

Katil İsrail ateşkes dinlemiyor: 497 ihlalde 342 Filistinli öldürüldü

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiğini ve bu ihlaller sonucu 342 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'in sadece cumartesi günü gerçekleştirdiği 27 saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Katil İsrail ateşkes dinlemiyor: 497 ihlalde 342 Filistinli öldürüldü

Hükümete bağlı Medya Ofisi, yalnızca dün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını duyurdu.

Anlaşmanın başlangıcından bu yana toplam 342 kişi yaşamını yitirdi, 875 kişi yaralandı ve 35 Filistinli gözaltına alındı.

İhlaller, sivillere, evlere ve çadır kamplarına yönelik 142 doğrudan ateş açma olayı, geçici "sarı hattı" 21 kez aşan sızma girişimleri, 228 kara-hava-topçu bombardımanı ve 100 bina ile sivil yapının patlayıcılarla yıkılmasını içeriyordu.

Söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etme ısrarını yansıttığı ve Gazze'de güvenlik ve istikrarı tehdit eden "kanlı bir tablo" oluşturduğu ifade edildi.

İhlallerin uluslararası insani hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır ihlali olduğu vurgulandı.

"İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak için acilen harekete geçilmeli"

Gazze hükümeti, ihlallerin insani ve güvenlik boyutlarıyla ilgili tam sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu belirterek, bu saldırıların sürmesinin her türlü uluslararası çabayı boşa çıkaracağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, anlaşmanın garantörlerine ve BM Güvenlik Konseyine İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hükümet, ihlallerin sürmesinin istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası baskının, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayabilecek tek araç olduğunu ifade etti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen süren saldırılarında, Gazze’de 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazlası da yaralandı.

