22.11.2025 23:32

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkesi sona erdirdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkesi sona erdirdiği yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ateşkesin uygulanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkesi sona erdirdiği yönündeki iddiaları yalanladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas'ın Medya Ofisi Başkanı İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ettikleri yönündeki iddialarına cevap verdi.

Rişk, arabuluculardan ve ABD yönetiminden İsrail'e baskı yapmasını isteyerek, Hamas'ın gönderdiği iddia edilen silahlı kişinin kimliğinin açıklanmasını talep ettiklerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ateşkes anlaşmasının sona erdiğini bildirdiği yönündeki iddialara ilişkin Rişk, "İsrail kaynaklarının, Hamas'ın Witkoff'a anlaşmanın sona erdiğini bildirdiği yönündeki iddialarının hiçbir gerçeklik payı yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, "anlaşmadan kaçmak ve yeniden bir imha savaşına dönmek için bahaneler ürettiğini" kaydeden Rişk, "Anlaşmayı her gün ve sistematik şekilde ihlal eden taraf İsrail'dir." ifadelerini kullandı.

Rişk, arabulucu ülkelerden ve ABD yönetiminden, "sürece müdahil olmalarını ve İsrail'in anlaşmaya uymaya zorlanmasını talep ettiklerini" duyurdu.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek bugün birkaç saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli yaralanmıştı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv yönetiminin ateşkesi baltalama girişimlerine karşı ABD ve arabulucuları harekete geçmeye çağırmıştı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise "Hamas'ın, Witkoff'a ateşkesin sona erdiğini ve savaşmaya hazır olduğunu açıkladığı" yönünde bir haber yayınlamıştı.

