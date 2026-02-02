Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
Türkiye
AA 02.02.2026 13:24

Mardin'de ev yangını 2 can aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın ekipler tarafından söndürülürken karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin'de ev yangını 2 can aldı
[Fotograf: AA]

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İncelemede Hamit K., Azize K., Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangında yaşamını yitiren Hamit ve Azize K'nin karı koca, yaralılardan Hüseyin K'nin, Hamit K'nin kardeşi ve Ahmet K'nin de Hüseyin'in oğlu olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mardin Yangın
