Ankara
Dünya
AA 08.01.2026 16:56

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın sayısı 52'ye yükseldi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun yeni yılın başlangıcından bu yana 5 Filistinli kadını daha gözaltına aldığını ve İsrail hapishanelerindeki kadın esirlerin sayısının 52'ye yükseldiğini açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın sayısı 52'ye yükseldi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana gözaltına alınan kadın sayısının 650'yi geçtiği belirtildi.

İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik saldırılarının giderek arttığı aktarılan açıklamada "Gözaltılara, cinsel saldırılar başta olmak üzere korkunç saldırılar eşlik etti." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yılbaşından bu yana gözaltına aldığı 5 kadınla birlikte İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli kadın sayısının 52'ye yükseldiği kaydedildi.

Gözaltıların reşit olmayanları da kapsadığı belirtilen açıklamada, İsrail'in ayrıca 16 kadına "idari tutukluluk" uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada, kadın tutukluların maruz kaldığı durumun uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail
Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 395'e yükseldi
