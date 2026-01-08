Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2026 16:50

Hamas: Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağını bildirdi.

Hamas: Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "Hamas, Gazze'nin tüm bölgelerini kapsayacak ve Hamas ile diğer grupların da oluşturulmasına onay verdiği bağımsız yönetim komitesinin kurulmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın devir teslim sürecini ve komitenin çalışmalarını kolaylaştırmak için gayret edeceğini kaydeden Kasım, hareketin, Gazze Şeridi'ndeki idari düzenlemelerin bir parçası olmayacağına daha önceden karar verdiğini vurguladı.

Hamas Sözcüsü Kasım'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in çekincelerine rağmen, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme" planının ikinci aşamasını gelecek hafta açıklayacağını aktaran Times of Israel gazetesinin haberinin ardından yapıldı.

Times of Israel, Trump'ın bir aylık gecikmenin ardından, Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu "Barış Konseyi" ve diğer organları gelecek hafta açıklayacağını yazmıştı.

ETİKETLER
Hamas Gazze
Sıradaki Haber
Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğu duyuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:21
Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
18:17
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin bazı müttefiklerine giderek sırt döndüğünü söyledi
18:23
Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
17:43
Türkiye-İngiltere STA müzakerelerinin dördüncü turu şubatta yapılacak
17:30
ABD’de ICE tarafından öldürülen kadın, yakınları tarafından sevgi dolu ve yardımsever olarak anıldı
17:34
Emine Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ