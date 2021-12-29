Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şimon Peres'in 2016 yılındaki cenazesinden bu yana ilk kez İsrail'i ziyaret etti.

İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz, Abbas'ı Rosh Ha'ayin'deki evinde ağırladı.

İkili arasındaki görüşme, İsrail hükümetinin kurulmasından bu yana 2'inci kez gerçekleşti.

Abbas'a, İsrail ile ilişkileri danışmanı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin istihbarat şefi Majed Faraj eşlik etti.

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi görüşmeye dair bilgi paylaştı.

Görüşmede hem güvenlik hem de sivil alanlarda çeşitli konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı'na güven inşa eden icraatlarını sürdürmeye istekli olduklarını iletti" ifadelerine yer verildi.

İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Abbas'ın Gantz ile bir araya geldiğini belirtti.

Uluslararası toplumun kararları doğrultusunda siyasi bir ufuk açılması olanaklarının ele alındığına dikkati çeken Şeyh, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki uygulamaları sebebiyle yaşanan gerginlikler başta olmak üzere güvenlik, ekonomik ve insani konuların konuşulduğunu ifade etti.