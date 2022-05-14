Filistin Başsavcılığı, 11 Mayıs günü sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Ebu Akile'yi "cinayet kastıyla öldürdüğü" belirtilen açıklamada, "olay yeri ve yakınındaki ağaçta yapılan tahkikat sonucunda, Ebu Akile'nin bulunduğu bölgeye doğru ateş edildiğinin tespit edildiği" denildi.

Açıklamada, "Ebu Akile'ye en yakın İsrail timi 150 metre uzaktaydı. Vurulduğunda üzerinde basın yeleği ve koruyucu kaskı vardı" ifadelerine yer verildi.

İsrail güçlerinin Ebu Akile'yi vurduktan sonra ateş açmaya devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun Ebu Akile'ye müdahale edilmesini engellediği aktarıldı.