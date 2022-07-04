Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafının yaptığı açıklamanın doğru olmadığı ve garip karşılandığı ifade edildi.

Elde edilen delillere göre Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığına işaret eden Başsavcılık, "ABD tarafının, Ebu Akile'nin kasıtlı olarak hedef alındığını gösteren bir sebep olmadığı yönündeki açıklaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin, Başsavcılığın yürüttüğü ve suçun taammüden işlendiğini gösteren soruşturmalarından haberdar olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Ebu Rudeyne, "Filistin tarafının yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarıyla oynanmasını kabul etmemiz mümkün değil. Ebu Akile'nin dosyasının uluslararası yargıda özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Akile'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan Ebu Rudeyne, ABD'ye "güvenilirliğini koruma ve İsrail'i söz konusu suçtan sorumlu tutma" çağrısı yaptı.

ABD, Filistinli gazetecinin muhtemelen İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.​​​​​​​

Sözcü Price, "Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı.” ifadelerini kullanmıştı.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.​​​​​​​