Google özel günlerde logosunu değiştirerek günün anlamını taşıyan özel tasarım logolar yayınlıyor.

Bugüne özel ABD için hazırladığı "doodle" ile de 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü'nü kutluyordu.

Google'ın özel logoları "doodle"a tıklayan kullanıcılar, Amerikan Bağımsızlık Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek havai fişeklerle karşılanıyor.

Ama Google, bugün Chicago'da yaşanan saldırıyı aratan kullanıcılarına da havai fişekle kutlama sayfası yayınlamaya devam etti.

ABD'den bir saldırı haberi daha

ABD'nin Illinois eyaletinde Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz etkinliği sırasında silah sesleri yükseldi.

Highland Park polisi, Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreninde, kimliği belirsiz saldırganın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 24 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.