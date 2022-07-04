Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'nin Illinois eyaletinde Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz etkinliği sırasında silah sesleri yükseldi.
Lake County Şerif ofisinden yapılan açıklamada, Chicago banliyösü Highland Park'taki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni sırasında çok sayıda kez silah ateşlendi.
Yetkililer olaya müdahale edildiğini bölgeden uzak durulmasını istedi.
Can kaybı ya da yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Görgü tanıkları yaralananların olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Son Dakika
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